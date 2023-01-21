Близкие погибшего в ДТП многодетного рязанца ищут очевидцев

Автокатастрофа случилась 12 января на 186 километре М5 «Урал» в Рязани.

Близкие 42-летнего рязанца, погибшего в ДТП на Окружной дороге, ищут очевидцев через соцсети. Пост о поиске информации об аварии и видеозаписей появился в группе «ДТП и ЧП Рязань».

В публикации сказано, что водитель Hyundai Tucson — многодетный отец. Его жизнь оборвалась 12 января примерно в 17:50, когда Hyundai на 186 километре М5 «Урал» столкнулся с КАМАЗом.

Полиция озвучивала предварительную информацию, что водитель кроссовера не предоставил преимущества проезда грузовику.

«Будем благодарны за любую информацию: видео момента ДТП, а также до аварии (попутное движение) и после (во время оформления), устная информация, касающаяся данного происшествия», - пишут близкие погибшего.

Контакты содержатся в публикации.