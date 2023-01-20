Погибшему в СВО капитану Алексею Курганову установили памятную доску в Рязани. Фото: издательство "Пресса"

В пятницу, 20 января, в Рязани на улице Телевизионной торжественно открыли памятную доску Герою России капитану Алексею Курганову. Табличку установили на доме №11, где жил Герой России.

Командир разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка Алексей Курганов погиб в ходе СВО 7 марта 2022 года.

- Наш долг перед отдавшими жизнь за Родину сделать так, чтобы память о них жила вечно. Алексей совершил подвиг и удостоен звания Герой России. Он был командиром разведроты, вел за собой и нес ответственность за своих боевых товарищей. Губернатор Павел Малков поставил задачу вести непрерывную работу по увековечиванию памяти наших героев. Это важно для нас и будущих поколений, - приводит издательство «Пресса» слова первого зампреда правительства Рязанской области Анны Росляковой.