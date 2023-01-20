В часы пик при проезде платного путепровода в Рязани теперь нельзя пополнить смарт-карту

При проезде платного путепровода на Восточной Окружной дороге в Рязани теперь нельзя пополнить бесконтактную смарт-карту в часы пик. Об этом администрация Рязани сообщила 20 января со ссылкой на ЗАО «ИК «РПД - Рязань».

Возможности пополнения смарт-карты в кассах Пункта взимания платы путепровода отныне не будет с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Как передают чиновники, такое решение принято, чтобы избежать образования заторов.

В указанные часы пополнить смарт-карту можно на АЗС «ТНК» (ул. Зубковой д. 8 стр. 3), АЗС «Газпромнефть» (ул. Восточная Окружная дорога, стр. 4), ТЦ «Зельгрос» (Восточная окружная дорога, д. 15).