Рецидивист-наркоман из Рязанского района ударил ножом таксиста и угнал у него автомобиль

23-летний житель Рязанского района воткнул в шею нож таксисту.

В Рязани арестовали рецидивиста, который напал с ножом на таксиста. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области 20 января.

По предварительной информации правоохранительных органов, 23-летний житель Рязанского района употреблял синтетические наркотики и в злополучный день решил добраться на такси до тайника с наркотиками в Рязани. Когда пришло время оплачивать услугу, злоумышленник отказался, ударил ножом 34-летнего таксиста, пересел за руль, подъехал к месту «закладки», забрал наркотическое средство и на чужом автомобиле доехал до дома, бросив машину неподалеку. Истекающий кровью рязанец попросил местных жителей вызвать бригаду скорой помощи и полицию.

Пострадавшего госпитализировали. В больнице полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции установили, что ранее нападавший обвинялся в краже и в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Преступник скрывался в доме у своего приятеля и был там задержан.

Против рецидивиста возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ - «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, его хотят обвинить в угоне автомобиля. На данный момент проводится расследование.