На проезде Машиностроителей в Рязани ночью сгорел автомобиль Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В ночь на пятницу, 20 января, на проезде Машиностроителей в Рязани загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 0:26. В 2:09 пожарным удалось локализовать огонь, а в 2:20 ликвидировать возгорание на площади 1,5 квадратных метра. В тушении принимали участие шестеро пожарных и один спецавтомобиль.

Огонь повредил моторный отсек. К счастью, при пожаре никто не пострадал.