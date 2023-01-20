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НовостиПроисшествия20 января 2023 12:45

На проезде Машиностроителей в Рязани ночью сгорел автомобиль

Огонь повредил моторный отсек, пострадавших нет
Источник:kp.ru
На проезде Машиностроителей в Рязани ночью сгорел автомобиль

На проезде Машиностроителей в Рязани ночью сгорел автомобиль

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В ночь на пятницу, 20 января, на проезде Машиностроителей в Рязани загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 0:26. В 2:09 пожарным удалось локализовать огонь, а в 2:20 ликвидировать возгорание на площади 1,5 квадратных метра. В тушении принимали участие шестеро пожарных и один спецавтомобиль.

Огонь повредил моторный отсек. К счастью, при пожаре никто не пострадал.