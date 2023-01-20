Покушалась на Столыпина, вдохновила на «Мурку» и дала имя «Наташиному парку». В Рязани откроется выставка о революционерке Наталье Климовой

В Рязани откроется выставка о революционерке Наталье Климовой, покушавшейся на Столыпина

В среду, 25 января, в Музейном центре имени Солженицына состоится открытие выставки, посвященной рязанской революционерке Наталье Климовой, которая совершила покушение на Петра Столыпина. Об этом сообщила пресс-служба историко-архитектурного музея-заповедника Рязанского кремля.

Наталья Сергеевна участвовала в революционном движении в начале прошлого века. Она была революционеркой, эсер-максималистом. Ее арестовали за участие в покушении на премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, но девушке удалось совершить побег из тюрьмы. Наталья сбежала за границу, где и умерла от «испанки».

Кстати, по одной из версий, Наталья Климова, чей прообраз использовали знаменитые писатели, стала прототипом легендарной Мурки. По некоторым данным, изначально песня «Мурка» была написана на 10 лет раньше известной сейчас версии, появившейся в 20-х годах прошлого века. В тексте не было ни слова о бандитах, и была она о рязанской революционерке Наташе Климовой, которую позже заменили на Марусю.

В Рязани в честь Натальи Климовой назвали городской сад «Наташин парк».

- Выставка познакомит широкую аудиторию посетителей с яркой и неоднозначной судьбой Натальи Климовой, поставит перед вдумчивым посетителем сложные вопросы «о времени и о себе», - отмечают организаторы.

Посетители узнают об основных этапах ее яркой и сложной судьбы – о детстве в Рязани, подпольной революционной деятельности, жизни за границей. Конечно, на выставке расскажут историю создания ее знаменитого «Письма перед казнью».

Открытие выставки «Наталья Климова: «цветок среди максималистов» состоится 25 января в 15.00 в Музейном центре имени А.И. Солженицына, расположенного по адресу: ул. Николодворянская, 24/42.

Возрастное ограничение 18+.