21 января в Рязанской области ожидается до -6 градусов и высокое давление

В Рязанской области похолодает до -8 градусов.

В выходной день, 21 января, температура воздуха в Рязанской области ночью составит -8… -3°С, а днем столбики термометра покажут отметки от -6 до -1 градус, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, рязанцев ждет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На рязанских дорогах возможна гололедица.

Ожидается южный и юго-восточный ветер с порывами ветра 6-11 метров в секунду.

Как заметил центр погоды «Фобос», давление будет заметно выше нормы.