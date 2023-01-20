В музее-заповеднике Рязанского Кремля открыли вакансию экскурсовода с зарплатой 25 тысяч рублей

Музей-заповедник Рязанского кремля ищет экскурсовода. Фото: ryazankreml.ru.
Музей-заповедник Рязанского Кремля нуждается в экскурсоводе. Вакансия размещена на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
В основных требованиях к претендентам - наличие высшего гуманитарного образование исторического, культурологического и филологического направления, навык общения с людьми, а также успешное прохождение собеседования.
Из приоритетных личных качеств указаны: стрессоустойчивость, грамотная речь, коммуникабельность, хорошая дикция, а также пунктуальность.
В обязанности сотрудника будет входить:
- разработка экскурсий и экскурсионных маршрутов;
- проведение экскурсий согласно научным требованиям РИАМЗ;
- участие в разработке сценариев и проведении анимационных программ;
- проведение анимационных программ;
- соблюдение этических норм в работе с людьми.
Заработная плата составит 25 тысяч рублей без вычета НДФЛ.
График работы: 5/2 со вторника по субботу с 9:00 до 18:00.
На собеседовании нужно будет продемонстрировать способность кратко изложить общеизвестную информацию по истории Рязани за три минуты.