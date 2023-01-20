Роспотребнадзор напомнил, какая температура должна быть в помещениях детсадов, школ и больниц. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Рязанское управление Роспотребнадзора напомнило, какая температура должна быть в помещениях школ, детсадов, больниц и других социальных объектов.

По данным ведомства, допустимы следующие показатели температуры воздуха:

- 22-24 градуса — в игровых помещениях детсадов для детей до трех лет;

- 21-24 градуса — в игровых помещениях детсадов в младшей, средней, старшей и подготовительной групп, для детей от трех до семи лет;

- 19-21 градус — в спальнях детсадов;

- 18-24 градуса — в учебных помещениях и кабинетах школ;

- 20-26 градусов — в палатах больниц, санаториев и других лечебно-профилактических учреждений;

- 20-24 градуса — в жилых комнатах в организациях социального обслуживания в холодное время года.

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