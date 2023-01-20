Роспотребнадзор напомнил, какая температура должна быть в помещениях детсадов, школ и больниц.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Рязанское управление Роспотребнадзора напомнило, какая температура должна быть в помещениях школ, детсадов, больниц и других социальных объектов.
По данным ведомства, допустимы следующие показатели температуры воздуха:
- 22-24 градуса — в игровых помещениях детсадов для детей до трех лет;
- 21-24 градуса — в игровых помещениях детсадов в младшей, средней, старшей и подготовительной групп, для детей от трех до семи лет;
- 19-21 градус — в спальнях детсадов;
- 18-24 градуса — в учебных помещениях и кабинетах школ;
- 20-26 градусов — в палатах больниц, санаториев и других лечебно-профилактических учреждений;
- 20-24 градуса — в жилых комнатах в организациях социального обслуживания в холодное время года.
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