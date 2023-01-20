«Мармакс»: «ипотечные» изменения нового года скорректировали запросы клиентов

В новом году правительство обновило условия семейной ипотеки, которая станет одним из основных инструментов и драйвером спроса на рынке новостроек. Специалисты девелоперской компании «Мармакс» рассказали, какие изменения ждут покупателей в этом сезоне и как это повлияет на востребованность лотов разных форматов.

По итогам прошлого года наиболее популярными программами стали ипотека с господдержкой и семейная ипотека, а также программа субсидирования от застройщика, которая позволяла клиентам снизить процент по жилищному кредиту до 0,01%.

В новом году для удобства покупателей был проведен апгрейд условий по семейной ипотеке. Так, согласно новым вводным, теперь на нее могут претендовать семьи, в которых есть два ребенка до 18 лет, при этом прежние условия также остались актуальными. Соответственно, привлекательной ставкой в размере 5,7% теперь может воспользоваться гораздо большее количество семей.

Безусловно, такие изменения повлекут за собой и коррективы в предпочтениях клиентов. Ранее при использовании программы семейной ипотеки в приоритете были просторные двух- и трехкомнатные квартиры – то есть в основном целью приобретения было именно улучшение жилищных условий, а не первая покупка.

В этом году, с учетом обновлений, большие квартиры также останутся в топе предпочтений, однако к ним присоединятся и компактные лоты, которые будут приобретаться в качестве будущего отдельного жилья для детей.

- Одним из наиболее популярных семейных комплексов нашей компании является ЖК «Голландия». В нем реализован собственный парк с ландшафтным дизайном и многоуровневым освещением, который станет точкой притяжения для каждого из членов семьи. Он организован в концепции 4 сезонов, благодаря чему растения будут декоративны в любое время года. Более того, особое внимание уделено безопасности – двор закрыт от машин и посторонних, - комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Интересно, что именно в этом проекте покупатели чаще всего приобретают сразу несколько квартир – как для собственного проживания, так и на будущее подрастающим детям.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 тысяч кв. метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.