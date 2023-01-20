За сутки в Рязанской области сотрудники ГИБДД оштрафовали 73 нарушителя за тонировку

В Рязани оштрафовали за тонировку 40 нарушителей. Фото: Госавтоинспекция.

19 января в Рязани и Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по тонировке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 20 января.

Так, за тонировку выявили 73 нарушения, из которых в Рязани - порядка 40 нарушителей.

Нарушители должны выплатить административный штраф в размере 500 рублей.

Согласно требованию водитель должен устранить тонировку, либо отказаться от использования транспорта. В случаях, когда водитель отказался устранить допущенные нарушения на месте, он привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, предусматривающую ответственность вплоть до административного ареста.