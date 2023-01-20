ГИБДД анонсировала масштабные рейды в Рязанской области с 20 по 22 января

ГИБДД анонсировала масштабные рейды в Рязанской области с массовой остановкой транспортных средств. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 20 по 22 января в Рязанской области пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции. Об этом утром пятницы сообщила пресс-служба регионального управления.

Анонсированные оперативно-профилактические мероприятия направлены на пресечение различных нарушений.

«При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств», - отмечают представители ГИБДД.

Также автоинспекторы просят сообщать о водителях, грубо нарушающих ПДД, по номеру 112 или через раздел «Прием обращений» на официальном сайте гибдд.рф.