Житель Рязани продал москвичу объявленный в розыск Интерполом автомобиль

Рязанец больше десяти лет ездил на объявленной в розыск Интерполом машине.

Рязанец более десяти лет ездил на автомобиле BMW X6, который был объявлен в розыск Интерполом. Про это сняли репортаж в программе «Экстренный вызов» на телеканале РЕН-ТВ.

История объявленного в розыск автомобиля вскрылась, когда его купил новый автовладелец - житель столицы. Он купил авто с рук в Рязани, а объявление о продаже увидел в интернете. Заключив договор купли-продажи, новый владелец собрался поставить на учет машину в ГИБДД, однако там ему сообщили, что по базе автомобиль числится в розыске Интерпола.

Что интересно, предыдущему владельцу из Рязани удалось поставить на официальный учет иномарку, и десять лет у правоохранительных органов не было никаких вопросов.

В России история этого автомобиля начинается с 2013 года. В розыске он мог оказаться по вине предыдущих владельцев. Автомобиль, произведенный и собранный в Германии в 2010 году, отправился в салон к официальному дилеру в Словакию. В этом же году машину приобрел словак в подарок своей девушке - фотомодели из Беларуси. Она проездила на авто год, после чего машина была куплена рязанцем.

В розыск машину мог объявить либо первый хозяин, либо же сама фотомодель для получения страховой выплаты. Утверждается, что такая схема была распространена в начале нулевых годов.

Автомобиль изъят полицией и на данный момент стоит на штрафстоянке. После проверки полиции и выяснения всех обстоятельств, машину могут вернуть москвичу. Однако ездить он сможет на ней только по территории Российской Федерации.