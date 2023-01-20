Массовое ДТП произошло на обледенелой набережной Касимова. Фото: ДПС | ДТП | Контроль Касимов и Район

Утром 20 января на набережной города Касимова произошло массовое ДТП. О происшествии сообщается в паблике «ДПС | ДТП | Контроль Касимов и район».

По предварительным данным, на обледенелой дороге столкнулись несколько легковых автомобилей.

К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало. Неизвестно и о пострадавших.

Подробности массовой аварии уточняются.

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