Массовое ДТП произошло на обледенелой набережной Касимова. Фото: ДПС | ДТП | Контроль Касимов и Район
Утром 20 января на набережной города Касимова произошло массовое ДТП. О происшествии сообщается в паблике «ДПС | ДТП | Контроль Касимов и район».
По предварительным данным, на обледенелой дороге столкнулись несколько легковых автомобилей.
К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало. Неизвестно и о пострадавших.
Подробности массовой аварии уточняются.
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