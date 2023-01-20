Депутат Денис Сидоров продолжает решать проблемы, связанные с застройкой у Комсомольского парка

Депутат Рязанской областной Думы от КПРФ Денис Сидоров вновь встретился с жителями улицы Новаторов. Повод для встречи прежний - строительство двух многоэтажных домов на небольшом участке земли, вплотную прилегающем к Комсомольскому парку.

На встречу с депутатом и телеканалом «Красная линия» пришли около двухсот человек. В течение полутора часов рязанцы высказывали недовольства по поводу деятельности застройщика - «Северной компании».

- Рязанцы обратились со своими вопросами около месяца назад. За это время удалось досконально изучить ситуацию, написать несколько депутатских запросов, встретиться с пока еще мэром города Еленой Сорокиной, с жителями, войти в состав рабочей группы по данному вопросу, внести ряд предложений, - перечислил депутат.

По словам Дениса Сидорова, жителей очень интересовали детали по вырубке деревьев. По проекту, «Северная компания» на месте зеленых насаждений планирует организовать парковки. Кроме того, люди переживают за возможный захват зеленой зоны и строительство объектов в самом парке.

- Беспокоила собравшихся и возможная нагрузка на коммуникации, социальную инфраструктуру, отсутствие в достаточном количестве парковочных мест, уменьшение инсоляции жилых помещений и многое другое, - продолжает депутат.

Проблема еще и в том, что рабочую группу по урегулированию этой проблемы создали еще месяц назад, но выводы, которые она делает, похоже, не на стороне населения. «Складывается впечатление, что рабочую группу создали только лишь для того, чтобы заболтать возникшие проблемы, связанные с застройкой», - высказался один из жителей.

Возглавляет рабочую группу заместитель главы администрации Рязани Олег Федин. На данный момент прошло несколько заседаний, в том числе и выездное.

- Представители администрации убеждали жителей, что вся инфраструктура соответствует нормам, а коммуникации выдержат предполагаемую нагрузку, и проблем в районе нет. Многое предстоит еще выяснить. Например, информацию, связанную с мерами противопожарной безопасности, которая на встрече вызвала сомнения не только у меня, но и у представителя пожарного надзора. Предложил проверить границы участка сторонней организацией по спутнику, чтобы убедиться, что застройка не затрагивает территорию Комсомольского парка. К всеобщему удовлетворению, представитель застройщика согласился оплатить работу специалистов, чтобы доказать свою правоту. Конструктивный подход. К большому сожалению, этого пока так и не сделано. По какой причине, остается только догадываться. Ситуация на контроле, - заверил депутат Рязанской областной Думы от КПРФ Денис Сидоров.