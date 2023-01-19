Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе» - в Рязани

Тур Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе» по России начнется в феврале 2023 года. Рязань встречает шоу 16 февраля в ДС «Олимпийский».

В этом году шоу увидят зрители более чем в 20-ти городах России. На лед выйдут звезды мирового уровня: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие фигуристы.

Но какой же Ледниковый период без полюбившихся всем звезд телепроекта. На льду российских городов появятся участники и финалисты проекта.

Появившийся в 2006 году на Первом канале проект с годами не теряет своей актуальности. Создателям каждый раз удается поддерживать высокий интерес зрителей к проекту. Нынешний сезон «Ледникового периода» можно назвать одним из самых запоминающихся в истории популярного шоу. Ведь «Ледниковый период» 2022 проходил под эгидой «Снова вместе». На ледовой арене встретились два гениальных тренерских штаба: Ильи Авербуха и Александра Жулина. Мэтрам фигурного катания удалось показать высший пилотаж. Их команды искусно создавали незабываемые оригинальные номера. Командам удавалось виртуозно демонстрировать новые грани своего мастерства и удивлять зрителей масштабом и зрелищностью номеров. Мастерам постановок помогали: двукратные чемпионы Мира Албена Денкова и Максим Ставиский, хореографы Елена Масленникова и Игорь Оршуляк. А на льду встретились дуэты, так полюбившиеся публике и финалисты всех сезонов ледового проекта.

«Друзья, мы уже на протяжении 19-ти лет гастролируем по городам России. В этом году мы снова с вами. Для вас мы подготовили абсолютно новую программу с яркими художественными решениями. Вас ждет встреча и с участниками проекта «Ледниковый период» 2022, и с любимыми звездами фигурного катания, которые ранее не принимали в нем участие. Уверен, что эти встречи будут теплыми, яркими и эмоциональными. Мы завоевали ваши сердца и ваше доверие, которое не вправе обмануть. Ждем вас с нетерпением на добрую встречу друзей, снова вместе, вместе и навсегда», - отметил Илья Авербух.

Возрастное ограничение 6+

Ссылка на покупку билетов: https://artzvezdy.ru/event/lednikovyj-period-ryazan