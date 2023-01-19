Поликлиника больницы №4 в Рязани полностью перешла на электронные больничные листы

В перспективе электронные больничные будет выписывать каждый врач на рабочем месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты поликлиники больницы №4 (улица Есенина, 17 кор.1) получают больничные листы исключительно в электронном формате.

Заполненные электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) сразу видят и Фонд социального страхования, и пациент через Госуслуги, и работодатель.

«Документ не нужно распечатывать, отправлять по почте или курьерскими службами, относить лично, не нужно где-либо хранить. Процесс расчета и оплаты электронных больничных тот же, что и для бумажных», - пояснили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

По словам главного специалиста по экспертизе временной нетрудоспособности Светланы Мерцаловой, в поликлинике №4 постепенно переходили с бумажного варианта на электронный, и сейчас стало очень удобно.

В настоящее время электронный больничный оформляют операторы, но в будущем такую возможность получит каждый врач прямо на своем рабочем месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!