Сотрудника рязанской исправительной колонии подозревают в получении взятки от осужденного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудника исправительной колонии подозревают в получении взятки за передачу осужденному четырех сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что в апреле прошлого года сотрудник УФСИН получил 21,5 тысяч рублей взятки за пронос на режимную территорию и передачу осужденному мобильных телефонов.

В отношении сотрудника исправительного учреждения и осужденного возбудили уголовное дело о коррупционных преступлениях. За дачу взятки подозреваемому осужденному грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. За получение взятки подозреваемому сотруднику грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Следствие пока собирает доказательства.