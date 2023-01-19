Молодая семья погорельцев из Клепиковского района просит о помощи. Фото: Издательство "Пресса"

В селе Ершово Клепиковского района сгорел дом молодой семьи Понкрашкиных, и погорельцы обратились за помощью к неравнодушным рязанцам.

1 января огонь уничтожил дом, все имущество и некоторые документы молодой семьи. Сами хозяева остались живы, благодаря тому, что во время пожара были в гостях.

Погорельцы Екатерина и Роман обратились ко всем неравнодушным оказать какую-либо помощь – вещами, деньгами. Многие уже откликнулись, и благодаря поддержке удалось одеть и обуть ребенка, но пострадавшие еще во многом нуждаются.

- На данный момент нам нужны постельное белье, посуда, канцелярские принадлежности, а также мужские вещи, размер одежды 50-52, размер обуви 42. Мы не отказываемся ни от какой помощи. Спасибо всем неравнодушным, - приводит словам Екатерины издательство «Пресса».

Деньги погорельцам можно перевести на счет «Сбербанка», привязанный к номеру телефона 8 900 601 66 60 (Роман Александрович П.). Вещи можно принести в магазин «Стройка» в Спас-Клепиках, где работает Екатерина.