Главбух рязанской спортшколы незаконно начислил себе 250 тысяч рублей. Вот как он это провернул

Главный бухгалтер рязанской спортшколы незаконно начислил себе 250 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный бухгалтер одной спортивных школ Рязанской области незаконно присвоил себе деньги, что послужило поводом СК возбудить уголовное дело.

По данным следователей Касимовского МСО, с октября 2021 года по октябрь 2022 года главбух ежемесячно начислял себе доплату за дополнительную работу, которую якобы выполнял по совместительству. На самом деле ничем иным, кроме бухгалтерской деятельности, он не занимался.

В итоге, он незаконно начислил себе почти 250 тысяч рублей.

Расследование в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера продолжается.

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