В рязанской библиотеке имени Горького наградили ведомства и предприятия за лучшую работу со СМИ в 2022 году

Награжденные ведомства и предприятия.

19 января в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла церемония награждения лучших служб внешних коммуникаций среди государственных и общественных организаций, а также коммерческих предприятий.

По результатам опроса представителей региональных средств массовой информации, который в рамках ежегодного конкурса, ставшего хорошей традицией, провела редакция нашей газеты «Комсомольская правда», дипломом первой степени «Лучшая работа со СМИ в 2022 году» отмечены ГУ МЧС России по Рязанской области, а также АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

Кроме того, высокие результаты достигли следующие ведомства:

- в тройку лидеров вошло СУ СК России по Рязанской области и администрация города Рязани;

- администрация Рязани лидировала в номинации «Рекордный прогресс в работе со СМИ в 2022 году», а также в «Самая активная работа со СМИ в 2022 году» с охватом 92% медианосителей;

- звание «Стремительный прогресс в работе со СМИ в 2022 году» разделили два участника: Рязанская городская Дума и Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» Рязанской области. Они набрали одинаковый коэффициент динамики роста.

Среди компаний, отличившихся в 2022 году, были:

- АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», награжденная за лучшую работу со СМИ;

- за превосходную работу со СМИ в 2022 году диплом вручили Группе компаний «Автоимпорт»;

- за отличную - диплом получила Строительная компания «Зеленый сад».