Касимовца, забившего земляка черенком от лопаты, приговорили к девяти годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Касимова, почти год назад забившего земляка до смерти черенком от лопаты, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Суд постановил, что в мае прошлого года мужчина работал в Путятинском районе, в Первомайском лесничестве на заготовке леса. Однажды он выпивал с другим жителем Касимова, который работал вместе с ним в лесничестве. Между мужчинами завязалась ссора, и тогда виновный черенком от лопаты стал избивать своего земляка так, что тот скончался на месте трагедии.

Касимовца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть. Подсудимый полностью признался в преступлении. Шацкий районный суд признал его вину и вынес наказание, которое осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Кстати, мужчина прежде уже имел судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.