В Рязанскую область поступят 26 новых скорых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первой половине года в Рязанскую область ожидается поставка 26 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на очередном заседании правительства.

Новые машины, по словам главы региона, поступят уже в первом квартале. Он также отметил, что в этом году нужно полностью обновить автопарк скорой помощи в Рязани. Так, в планах закупка еще 10 машин для города за счет регионального бюджета.

- У нас идет масштабное обновление транспорта, такого не было много лет в регионе. Конкретно у городской станции скорой помощи 24 машины к концу этого года достигнут 100% износа. Это половина парка станции. Необходимо проработать вопрос и подготовить заявку на закупку машин в необходимом количестве. В этом году парк автомобилей скорой медпомощи в Рязани нужно полностью обновить, - сказал губернатор.