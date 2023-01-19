Рязанцы должны ломбардам более 426 млн рублей, взяв 1,54 млрд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Рязанской области должны ломбардам более 426 млн рублей. Это сумма основго долга и проценты. Такую цифру, по состоянию на 1 октября 2022 года, приводит региональное отделение Банка России.

Всего за девять месяцев минувшего года рязанцы получили в ломбардах региона 1,54 млрд рублей, заключив почти 146 тысяч договоров.

- Некоторые ломбарды берут с заемщика проценты по займу уже со дня оформления договора, но это ущемляет права клиентов и увеличивает их издержки. Поэтому Банк России рекомендует ломбардам начислять проценты со следующего дня после предоставления займа, если его не погасили в день выдачи, - пояснила начальник юротдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

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