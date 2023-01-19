В ночь на 19 января рязанцы окунулись в крещенскую купель. Вот как это было

Владыка Марк освящает воду. Фото: администрация Рязани.

В ночь на 19 января в Рязани православные верующие отметили Крещение Господне. Все желающие окунулись в прорубь на Ореховом озере, но начался праздник с таинства освящения воды, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Крещенская ночь в Рязани 19 января 2023. Фото: администрация Рязани.

После освящения воды рязанцы стали поочередно подходить к вырубленной во льду иордани и погружаться в купель.

Крещенская ночь в Рязани 19 января 2023. Фото: администрация Рязани.

Безопасность во время крещенских купаний обеспечивали сотрудники рязанских управлений МЧС и полиции, а также медики бригады скорой медицинской помощи.

Крещенская ночь в Рязани 19 января 2023. Фото: администрация Рязани.

О происшествиях в крещенскую ночь не сообщается.

Крещенская ночь в Рязани 19 января. Фото: администрация Рязани.

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