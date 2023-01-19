В ледяных ямах на Народном бульваре в Рязани безнадежно застрял трактор. Фото: Евгения Тагер | Рязань.

18 января в Рязани застрял трактор Дирекции по благоустройству города Рязани. Произошло это на Народном бульваре.

По словам рязанки Евгении Тагер, сотрудники приехали, чтобы устранить «непроходимость на участке пересечения 1-го Тракторного проезда и Народного бульвара».

«Но их работа свелась к посыпке дороги песком. Трактор отказался фрезеровать поверхность и застрял», - написала в паблике «Рязань» Евгения Тагер.

Чтобы вытащить трактор из «непроходимости», пригнали КамАЗ.

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