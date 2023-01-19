Бойцов, вернувшихся из зоны СВО, 19 января встретили в Рязани. Фото предоставлено зампредом Анной Росляковой.

19 января в Рязани встретили бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

«В светлый праздник Крещения Господня встретили ребят, вернувшихся из зоны СВО.

Волнение, радость и, конечно, гордость! Сердцем и мыслями - с каждым нашим бойцом.

Ждем всех наших ребят!» - написала чиновница в своем telegram-канале.

Военнослужащим вручили грамоты и медали.

В июле 2022 года сообщалось, что все бойцы железнодорожной бригады (дислокация в городе Рыбное – Ред.) вернулись в Рязань с Украины живыми (читать подробнее).

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