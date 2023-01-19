Знаменитую деревянную колокольню в Бельском Рязанской области решили восстановить

Деревянную колокольню в селе Бельское Спасского района могут восстановить. И если найдутся деньги.

Активисты историко-краеведческого проекта «Будем искать» задумались о восстановлении колокольни уничтоженного Благовещенского храма в селе Бельское Спасского района.

«Решили, что ее хорошо было бы восстановить или как минимум законсервировать. Дело это непростое, требующее довольно немалых денег и участия квалифицированных специалистов, но мы попробуем», - сказали активисты.

По их словам, проект будет комплексный, который предполагает сбор архивной информации и непосредственные работы на месте. Обещают и несколько бесплатных экскурсий по Бельскому и окрестностям.

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