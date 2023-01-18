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НовостиОбщество18 января 2023 18:15

В ночь на 19 января рязанские улицы уберут от снега и очистят от наледи

Мэрия рассказала, какие улицы уберут от снега
Источник:kp.ru
В Рязани ведется круглосуточная работа по очистке улиц от снега. Фото: администрация Рязани.

В Рязани ведется круглосуточная работа по очистке улиц от снега. Фото: администрация Рязани.

В ночь на 19 января улицы Рязани уберут от снега и обработают от гололеда. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сотрудники Дирекции благоустройства будут работать на улицах Авиационная, Кальная, Радищева, Павлова, Подгорная, Садовая, Касимовское шоссе, Чернышевского, Станкозаводская, проезд Речников, Карла Маркса, Стройкова, Энгельса, проезд Гоголя, Толстого и Братиславская. Кроме того, работать будут в скверах Скобелева, Дубовая роща, Детский городок, «ЖКХ», Вишневый сад, имени Александрова, Карла Маркса, а также возле Дворца Молодежи.

Проезжую часть автомобильных дорог также уберут от снега и наледи на улицах Московское шоссе, Вокзальная и проезд Шабулина.