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НовостиОбщество18 января 2023 17:46

На Московском шоссе увеличилась пропускная способность вследствие замены детекторов

В Рязани установили современные контроллеры
Источник:kp.ru
В Рязани заменили неисправные детекторы транспортных потоков. Фото: Минтранс Рязанской области.

В Рязани заменили неисправные детекторы транспортных потоков. Фото: Минтранс Рязанской области.

На Московском шоссе заменили неисправные детекторы транспортных потоков, после чего пропускная способность на участке автодороги увеличилась в среднем на 398 единиц в час. Об этом рассказывает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на официальной странице «ВКонтакте» 18 января.

В декабре прошлого года руководитель областного Минтранса Павел Супрун провел рабочее совещание с сотрудниками Центра организации дорожного движения. По итогам совещания на участке Московского шоссе, от трассы М-5 «Урал» до пересечения с улицей Коломенская, заменили неисправные детекторы транспортных потоков, вместо них установили современные контроллеры.