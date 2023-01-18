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НовостиОбщество18 января 2023 16:24

19 января в Рязанской области ожидается до +3 градусов и сильный ветер

Синоптики пообещали мокрый снег с дождем
Источник:kp.ru
В Рязанской области местами выпадет мокрый снег.

В Рязанской области местами выпадет мокрый снег.

Рязанцам рассказали, какая погода их ждет в четверг, 19 января. Прогноз опубликовал сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе сохраняется облачная погода и гололедица. По-прежнему будет и снег с дождем, и мокрый снег, и гололед.

Ветер подует с юго-востока со скоростью от шести до 11 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра покажут отметки от -6 до -1 градуса Цельсия, а днем ожидается от -2 до +3 градусов.