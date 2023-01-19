Совокупный кредитный портфель «Открытия» в Рязани достиг 4 миллиарда рублей

Фото: банк "Открытие".

По итогам 2022 года кредитный портфель банка «Открытие» в Рязани достиг 4 миллиарда рублей. Наибольший рост в его составе продемонстрировали кредиты для малого и среднего бизнеса, кредитные карты для физических лиц. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 4,3 миллиарда рублей.

- Несмотря все сложности и множество нестандартных обстоятельств, в которых мы оказались - нам удалось проделать плодотворную работу и достаточно успешно завершить 2022 год. Значительные колебания финансового рынка не стали переломными для банковского бизнеса, - отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.

В уходящем году жители региона выбирали сберегательную модель поведения, использовали все варианты размещения собственных средств: накопительные счета, вклады, инвестиционные предложения отечественных компаний. Портфель привлеченных средств населения по итогам 2022 года увеличился на 21%. Потребительское кредитование в течение года было значительно снижено, однако к 4 кварталу 2022 года объем выдач вернулся к объемам сопоставимым с 4 кварталом прошлого года.

Серьезную поддержку банк в регионе оказывает предпринимателям. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми клиентами «Открытия» стали более 1,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных в 2022 году кредитов малому и среднему бизнесу составил 1,4 миллиарда рублей. Банк кредитует в регионе разные отрасли, значительный удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона 52% - предприятиям сферы торговли, 36% кредитов - производственным компаниям, 12% - транспортные компании, сфера услуг.

В 2022 году за продуктами банка в регионе обратилось более 2,5 тысячи человек. Объем выданных ипотечных и розничных кредитов составил 500 миллионов рублей. В регионе выдано более 3,6 тысячи банковских карт — всего в Рязанской области более 12 тысяч человек являются владельцами карт «Открытия».

- В 2022 году мы оказались в новой непредсказуемой экономической реальности. Однако, даже в таких условиях есть возможность расти и развиваться. В 2022 году мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили продукты и услуги, с учетом новой реальности, не только сохранили, но и увеличили клиентскую базу. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития, - подчеркнул Алексей Суздальницкий.