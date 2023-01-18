По факту гибели разбившегося рабочего на стройке СК возбудил уголовное дело

Рязанский рабочий насмерть разбился на стройке. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

В Рязани по результатам доследственной проверки по факту смерти рабочего, упавшего с большой высоты, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 18 января.

По информации следствия, в октябре 2022 года во время работ по возведению кирпичной кладки дома в Рязани разбился рабочий, упав в шахту вентиляционного канала строящегося дома. Сообщается, что у шахты не было защитных ограждений, что нарушает Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

На данный момент собираются доказательства и устанавливается виновное лицо.