Осужденный за нарколабораторию в Михайловском районе туляк приговорен к 17 годам тюрьмы

Туляк, организовавший лабораторию в Рязанской области, осужден на 17 лет. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Туляка осудили за организацию нарколаборатории в частном доме в Михайловском районе. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области 18 января.

Еще в феврале 2021 года пресекли деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков. Производство наркотиков происходило в одном из частных домов деревни Павелково Рязанской области. Отсюда же запрещенные вещества поставлялись в Чувашскую Республику, Республику Татарстан, а также в Самарскую, Ульяновскую, Липецкую, Нижегородскую и Пензенскую области. Там сотрудники полиции изъяли более десяти килограммов приготовленных к сбыту веществ. По словам следователей, наркотики распространялись через интернет-магазин в даркнете.

Полицией была установлена личность одного из преступников. Им оказался уроженец Тульской области. Он был задержан, когда направлялся в Павелково на автомобиле. При личном досмотре и обыске машины оперативники обнаружили и изъяли несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона массой 210 граммов. В доме подозреваемого находилось лабораторное оборудование и прекурсоры. Изъяли порядка 250 килограммов наркосодержащей жидкости.

Таким образом, за незаконное производство и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленника приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.