Жители Соколовки пожаловались на работу маршрутки №49

В Соколовке почти час прождали маршрутку №49. Фото: группа «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Рязанцы пожаловались на ужасную работу маршрутки №49. Соответствующий пост опубликован в паблике «Рязань» в соцсети «ВКонтакте» 18 января.

Местный житель рассказал, как с 7:20 до 8 утра люди стояли на улице Связи в ожидании единственной маршрутки под номером 49, которая в конечном счете приехала переполненная.

«Народ еле впихивается. Как на работу ехать к 8 часам?!», - пишет автор поста, отмечая, что такая ситуация прослеживается каждый день. Житель Рязани попросил администрацию Соколовки обратить большое внимание на расписание транспорта.