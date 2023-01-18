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НовостиОбщество18 января 2023 11:04

В Рязанском районе сотрудники ДПС оперативно доставили истекающего кровью ребенка

Малыша с опасной травмой головы доставили в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой
Источник:kp.ru
В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции спасли малыша, доставив его в больницу. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции спасли малыша, доставив его в больницу. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанском районе Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции доставили полуторагодовалого ребенка в больницу. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

По информации полиции, к инспекторам ДПС, которые несли службу на трассе «Рязань-Ряжск» вблизи села Реткино, обратилась 26-летняя местная жительница. Ее маленькому сыну с серьезной травмой лица нужна была срочная медицинская помощь.

Старший лейтенант полиции Максим Майоров быстро решил о доставке ребенка в Рязанскую областную детскую клиническую больницу. Инспектор оперативно доставил женщину с пострадавшим ребенком в больницу, передав малыша уже ждавшей пациента бригаде врачей.

Жительница Рязанского района поблагодарила оказавшего помощь сотрудника полиции.