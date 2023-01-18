На 101-м году жизни в Рязани умерла участница войны, фронтовая связистка Евдокия Бурда

На 101-м году жизни умерла участница войны, фронтовая связистка Евдокия Бурда. Фото: администрация Рязани.

В Рязани скончалась участница Великой Отечественной войны Евдокия Петровна Бурда. Фронтовой связистке шел 101-й год. Буквально весной 2022 года городские власти приходили в гости к Евдокии Петровне, поздравляли ее со столетним юбилеем.

«Совет ветеранов Октябрьского района Рязани скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти участницы войны, прошедшей боевой путь от Ленинграда до Берлина, награжденной орденами Красной Звезды, Отечественной войны и многочисленными медалями», - говорится в некрологе.

Евдокия Петровна Бурда родилась в 1922 году в селе Канино Сапожковского района.

В 1942 году она прибыла на фронт в качестве связистки и встретила Победу в Потсдаме. А уже в Берлине Евдокия Петровна вместе с сослуживцами расписалась на стене Рейхстага.

В 1946 году в Германии вышла замуж за Петра Даниловича Бурду. Семья кадрового военного жила в Перми, Ростовской и Луганской областях, а 2002 году переехала в Рязань.

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