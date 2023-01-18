Блогер побывал в покинутой рязанской деревне Колетино

Блогер заснял деревню Колетино в Кадомском районе с квадрокоптера.

На YouTube-канале «Заброшенный мир» появился ролик о покинутой деревне Колетино в Рязанской области. Она расположена на территории Кадомского района, на берегу небольшой речушки под названием Лиса.

Блогер, у которого есть уже три десятка роликов об опустевших населенных пунктах рязанской глубинки, приехал в Колетино осенью 2022 года. Ранее он здесь уже бывал, но теперь посетил несколько домов, которых ранее не видел, и заснял несколько живописных планов с квадрокоптера.

По информации автора, Колетино полностью обезлюдело приблизительно с 2010 года. В 1914 году в деревне проживали 425 человек, а к 1993 году тут осталось 43 жителя на 23 двора.