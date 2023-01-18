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НовостиПроисшествия18 января 2023 7:17

В Солотче при пожаре в бане погиб 69-летний мужчина

В Рязанской области сгорела баня на улице Новой
Источник:kp.ru
При пожаре в бане погиб рязанец. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

При пожаре в бане погиб рязанец. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

18 января в Солотче сгорела баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило около 7:31. Вспыхнула пламенем деревянная баня размером 6 на 8 метров на улице Новой.

В 8:04 локализовали пожар, а в 8:20 - ликвидировали. В тушении огня были задействованы 15 человек личного состава, а также пять единиц техники.

Пожар забрал жизнь мужчины 1953 года рождения.

На данный момент устанавливают причину пожара.