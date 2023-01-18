Умер генеральный директор АО «ОПС-Шилово» Александр Чернышев

Скончался генеральный директор АО «ОПС-Шилово» Александр Чернышев. Фото: администрация Шиловского района.
12 января скончался генеральный директор АО «ОПС-Шилово» Чернышев Александр Вячеславович. Соболезнования коллективу завода, родным и близким покойного выразили Союз строителей Рязанской области, областной комитет профсоюза строителей, а также чиновники и депутаты.
Александр Чернышев родился в Чимкенте Казахской ССР.
С 1994 года работал в АО «ОПС-Шилово» в должности заместителя генерального директора. Руководить предприятием Чернышев стал в 2012 году.
«Благодаря грамотному руководству и энергии Александра Вячеславовича предприятие активно осваивало современный рынок строительных материалов. Он был способен к прогнозированию, коммуникабельности, обладал аналитическим складом ума», - говорится в некрологе.
Александру Чернышеву было 73 года.
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