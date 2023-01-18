18 января на двух улицах Рязани отключат холодную воду

На нескольких рязанских улицах не будет подачи холодного водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 18 января, на нескольких рязанских улицах отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте администрации Рязани.

Из-за ремонтных работ МП «Водоканал» на водопроводе отключения будут производиться с 12:00 до 17:00 на следующих адресах:

- улица Лермонтова, дома с №№8 по 22, дом №14 (д/сад №96), №22 (школа №15);

- улица Фирсова, дома с №№4 корпус 1 по 24, дом №6 корпус 1 (д/сад №91).