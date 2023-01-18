Руководство рязанской компании целый год не выплачивало работникам зарплату, хотя деньги были. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одной из коммерческих организаций, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следователей Железнодорожного МСО, с января по декабрь 2022 года руководство компании полностью не выплачивали заработную плату пятерым сотрудникам. В результате образовалась задолженность на общую сумму более 750 тысяч рублей. При этом у компании была реальная возможность все выплатить, деньги имелись.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, расследование продолжается.

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