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НовостиОбщество18 января 2023 6:30

В Солотче на продажу выставлен дом за 72 миллиона рублей

Коттедж площадью 680 квадратных метров продают под Рязанью
Источник:kp.ru
В Солотче продают дом за 72 миллиона рублей.

В Солотче продают дом за 72 миллиона рублей.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Солотче Рязанской области продается дом площадью 680 квадратных метров на участке 14 соток. Цена вопроса - 72 миллиона рублей. Предложение опубликовано на сайте Avito.

Всего на территории три строения: основной дом, гостевой дом и гараж. В основном кирпичном доме, у которого три этажа, есть десять спален, бойлерная, Интернет и телевидение, а также сауна с бассейном. В гостевом - три спальни, столовая и гостиная. А в гараже на втором этаже имеется спальня.

Рядом есть остановка общественного транспорта, школа, детсад, магазин и аптека.