28-летний Руслан Мириев пропал 3 января 2023 года.

В Рязанской области пропал 28-летний Руслан Мириев, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Ориентировка на молодого человека опубликована накануне, 17 января.

С 3 января родным и близким неизвестно, где находится Руслан. Таким образом, вестей о нем нет уже более двух недель. Предполагаемый район поисков в ориентировке обозначен как «г. Рязань, Рязанская обл. - г. Луховицы, Московская обл.». Никакой информации об обстоятельствах исчезновения волонтеры не предоставили.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. Одет он был в черную куртку, черные джинсы и темно-синие кроссовки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться в полицию или на горячую линию отряда 8(800)700-54-52.