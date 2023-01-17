Комитет по делам молодежи Рязанской области наделят полномочиями при мобилизации.

16 января опубликован проект положения о новом органе власти в Рязанской области - Комитете по делам молодежи. В документе затронута и тема мобилизации.

В частности, комитет хотят наделить такими полномочиями, как «осуществление мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с действующим законодательством, организация и осуществление мобилизационной подготовки в подведомственных организациях».

Председателя комитета будет назначать губернатор Рязанской области. В его полномочия хотят включить и организацию мобилизационной подготовки, а также перевод комитета на работу в условиях военного времени.

Новое ведомство появится вследствие реорганизации министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Курировать его работу будет первый зампред областного правительства Анна Рослякова.

Предполагается, что Комитет по делам молодежи будет располагаться по адресу: Рязань, улица Каширина, 1.

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