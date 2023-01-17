В рязанском питомнике двоих белых аистов пришлось расселить из-за самки

Самцы не поделили территорию.

В одном из питомников Дома белого аиста между птицами произошел конфликт. Оба самца стали проявлять агрессивность, и их пришлось расселить.

Поводом для конфликта стала «полулетная» 2-летняя самочка, которую зовут Фунтичка. Во время своих первых полетов она сломала себе крыло. Осенью ее прооперировали.

Троица начала жить вместе с осени 2022 года. Разборки самцов начались в первую неделю января, и с недавних пор начали происходить чуть ли не каждый день. Самец Мценск, которому сейчас два года, явно превосходит по размерам 4-летнего Петра. Петр же все это время не сдавал позиций, отстаивая свои права в жилище. Самцы громко щелкали друг на друга клювами.

Так, аистов решили друг от друга отсадить. 16 января для Мценска приготовили место, которое застелили сеном. На следующий день, 17 января, птиц расселили. Фунтичка осталась с Петром, а молодой аист-гигант теперь находится в гордом одиночестве в оснащенном всем необходимым вольере. Теперь парочка снова живет в мире и согласии, и их любовному счастью никто не мешает.

Орнитолог Антон Барановский переселил крупного самца в другой вольер.

Аист Мценск поселился теперь один.