В Рязани на Крещение запустят бесплатные автобусы к купели на Ореховом озере

Крещенские купания в Рязани традиционно организовали на озере Ореховом.

Вечером 18 и в ночь на 19 января до озера Ореховое в Рязани, к месту Крещенских купаний, будут курсировать бесплатные автобусы. Отправление — с площади Свободы, сообщает пресс-служба городской администрации. Рейсы в обе стороны планируется делать каждые 15 минут.

Мэрия публикует следующее расписание с временем отправления.

- пл. Свободы: 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45.

- оз. Ореховое: 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:05.

Последний автобус от площади Свободы, как мы видим, отойдет в 01:45, а от «Орешка» - в 02:05.