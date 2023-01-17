В Рязани на семи улицах отсутствует холодная вода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 января на семи улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтными работами МП «Водоканал города Рязани» подача холодного водоснабжения отсутствует до 17:00 по следующим адресам:

- улица Советской Армии, дом №8а (детский сад №4);

- улица Тимуровцев, дом №4 (школа №50), №5 корп. 2;

- улица Касимовское шоссе, дома №№63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 67, 67а, 67 корп. 2, 69, 69 корп. 1;

- улица Карла Маркса, дома №№1/6 и 3;

- улица Магистральная, дома №№4 корп. 1, 5;

- в поселке Солотча на улицах Владимирская, дома с №№1 по 43, дома с №№12 по 52, дом №32а (библиотека-филиал №8);

- улица Строителей, дома с №№ 13 по 37 (нечетная сторона), №15в (Дом престарелых), № 15г (ООО «Старт»), №39, №39а.