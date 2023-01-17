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НовостиПолитика17 января 2023 13:18

Скопинца оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от военной службы

В Скопине осудили мужчину за уклонение от призыва на военную службу
Источник:kp.ru
Скопинца обвинили в уклонении от военной службы.

Скопинца обвинили в уклонении от военной службы.

Фото: Александр КОЦ

16 января вынесен приговор по уголовному делу в отношении скопинца, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Об этом рассказала пресс-служба Скопинского районного суда Рязанской области 17 января.

Житель Скопинского района состоял на воинском учете в военном комиссариате и был призван на военную службу. Ему вручили лично под роспись повестку о явке в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы, а также разъяснили ответственность за уклонение от службы.

Призванный не явился в военный комиссариат к указанному в повестке времени без уважительных причин и законных оснований для освобождения или отсрочки от военной службы.

Так, его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 328 УК РФ. Он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Мужчина не признал свою вину в совершенном преступлении.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.