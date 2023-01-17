Синоптики пообещали рязанцам мокрый снег с дождем 18 января

В Рязани ожидается мокрый снег с дождем.

Рязанцам рассказали, какая погода их ждет в среду, 18 января. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе обещают облачную погоду. Местами прогнозируют мокрый снег, снег, дождь и гололед. В области сохранится гололедица.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду, а местами усилится до 12-17 метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет отметки -6…-1 градусов. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов Цельсия.